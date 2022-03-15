وزير التجارة يعلن عن إعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-12-1443 08:15

صدى تبوك – متابعة

أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، قيام وزارة التجارة بإعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك، وأنه مستمد من أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن مشروع النظام يشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة وآليات حل النزاع البديلة، وذلك مع مناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك.

وأشار القصبي إلى أنه خلال شهر سيُطرح مشروع النظام لاستطلاع آراء الجمهور، لأنهم شركاء النجاح.