محمد بن مسعود - الدمام - 08-12-1443 08:15
صدى تبوك – متابعة
أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، قيام وزارة التجارة بإعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك، وأنه مستمد من أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن مشروع النظام يشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة وآليات حل النزاع البديلة، وذلك مع مناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك.
وأشار القصبي إلى أنه خلال شهر سيُطرح مشروع النظام لاستطلاع آراء الجمهور، لأنهم شركاء النجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة يعلن عن إعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.