القبض على 8 أشخاص في حوادث سرقة مختلفة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على (3) مقيمين من الجنسية البنجلادشية أثناء سرقتهم قواطع من إحدى محطات توليد الكهرباء، والقبض على (5) آخرين من الجنسية نفسها، لمشاركتهم في ارتكاب حوادث سرقة في مواقع مختلفة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.



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