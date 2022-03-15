القبض على 4 أشخاص بينهم خليجيَّيْن بحوزتهم مخدرات

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطنَيْن , ومواطنَيْن خليجيَيْن بمنطقة الحدود الشمالية، بحوزتهم (16,237) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.



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