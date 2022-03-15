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”الخليج 365” ترصد أحدث تقنيات إخماد الحرائق بمعرض «عمليات الإطفاء» 

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الدمام - شريف احمد - رصدت كاميرات "اليوم" إحدى التقنيات الحديثة في إخماد الحرائق وهي طائرة "درون" متخصصة في حوادث المواد الكيمائية والمشعة ذات الخطورة العالية.

ويقوم هذا النوع من الطائرات بعدة مهام منها معرفة المواد المشعة ومدى خطورتها، حيث أنها مصنوعة من "كربن فاير" كما تتحمل للحرارة العالية كما أنها خفيفة الوزن.

وتتميز بمقاومتها القوية للرياح حيث تتجاوز سرعتها 50 كيلو في الساعة، بجانب السهولة في التحكم وكاميراتها ذات الدقة العالية.

ويضم المعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، تنوعا في التقنيات الحديثة في مجال الإطفاء والمعمول بها عالمياً بأفضل الممارسات، وكذلك أحدث الابتكارات التقنية في مجال الإطفاء والاستجابة للطوارئ، وإدارة الأزمات والكوارث.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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