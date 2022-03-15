شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد أحدث تقنيات إخماد الحرائق بمعرض «عمليات الإطفاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت كاميرات "اليوم" إحدى التقنيات الحديثة في إخماد الحرائق وهي طائرة "درون" متخصصة في حوادث المواد الكيمائية والمشعة ذات الخطورة العالية.

ويقوم هذا النوع من الطائرات بعدة مهام منها معرفة المواد المشعة ومدى خطورتها، حيث أنها مصنوعة من "كربن فاير" كما تتحمل للحرارة العالية كما أنها خفيفة الوزن.

وتتميز بمقاومتها القوية للرياح حيث تتجاوز سرعتها 50 كيلو في الساعة، بجانب السهولة في التحكم وكاميراتها ذات الدقة العالية.

ويضم المعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، تنوعا في التقنيات الحديثة في مجال الإطفاء والمعمول بها عالمياً بأفضل الممارسات، وكذلك أحدث الابتكارات التقنية في مجال الإطفاء والاستجابة للطوارئ، وإدارة الأزمات والكوارث.