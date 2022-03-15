«مدينة التنين البحرين» تستضيف معرض الأسر المنتجة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مدينة التنين البحرين عن استضافتها لمعرضٍ خاصٍ للأسر المنتجة البحرينية هذا الشهر، لتمنحهم بذلك الفرصة لعرض منتجاتهم المحلية وبيعها لقاعدة المتسوقين الواسعة في مدينة التنين في البحرين، حيث يقام المعرض في الفترة من 17 مارس 2022 ويستمر حتى 1 أبريل 2022.

هذا ويتم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، لتعكس حرص مدينة التنين البحرين على دعم الأسر المنتجة في المجتمع البحريني. وسيفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً في مدينة التنين البحرين، حيث سيتم تزويد الأسر المنتجة المسجلة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمساحة مثالية لعرض منتجاتهم أمام جمهور كبير من المتسوقين لدى مدينة التنين البحرين.

وبالإضافة إلى هدف المبادرة النبيل المتمثل في تشجيع الأسر المنتجة ودعم أعمالهم، سيوفر المعرض للمتسوقين فرصة الشراء من مجموعة مميزة من المنتجات المحلية التي تشمل الإكسسوارات المصنوعة يدويًا، والمجوهرات، والملابس، والألعاب، والأدوات التعليمية، والتوابل محلية الصنع والمخللات والحلويات والأطباق المحلية والعطور والتحف وغيرها المزيد.

وبمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يقدم معرض الأسر المنتجة تشكيلة واسعة من المنتجات والسلع الرمضانية المتنوعة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار الرمضانية، منها الأطعمة الجاهزة والسلع الغذائية ومنتجات المشروبات ومعدات خدمات الطعام والضيافة وغبرها المزيد، وذلك بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

احرصوا على عدم تفويت الفرصة للاستمتاع بشراء المنتجات المحلية التي تحتاجونها قبل حلول شهر رمضان المبارك في أجواء عائلية تضمن لكم تجربة تسوق رمضانية فريدة من المنتجات البحرينية الأصيلة التي تجدونها فقط لدى معرض الأسر المنتجة في مدينة التنين البحرين.