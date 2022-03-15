«سوليدرتي» ترفع رأس مالها الى 13.33 مليون دينار أثر اندماجها مع «تآزر»

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت شركة سولديرتي زيادة رأس مالها الصادر والمدفوع نتيجة الاندماج مع شركة تآزر من 12 مليون دينار بحريني (تمثل 120 مليون سهم) الى 13.333.333 مليون دينار بحريني (تمثل 133.333.332 مليون سهم) وذلك بإصدار 13.333.332 مليون سهم عادي جديد، مع بقاء قيمة السهم بقيمة اسمية قدرها 0.100 دينار للسهم الواحد.

وجاء في بيان للشركة» إلحاقا بعدم الممانعة الممنوح من ادارة مراقبة الاسواق المالية، اتخذت الشركة الاجراءات اللازمة لتخصيص أسهم جديدة في الشركة لمساهمي تآزر كما تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في 29 سبتمبر 2021، وقد تم تحديث سجل اسهم الشركة التي تحتفظ به شركة البحرين للمقاصة وفقا لذلك».

وبناء على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة الى 133.333.332 سهم، تم تعديل متقرح توزيع الارباح الى 18% ما يعادل 18 فلس للسهم (بعد خصم اسهم الخزينة)، ولم يتم تغيير مجموع الارباح المقترح توزيعها وهي 2.398.567 دينار بحريني.