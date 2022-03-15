بالصور.. وزير الصناعة والتجارة والسياحة يفتتح مشروع مكتب «كووركينغ سبيس» التابع لمجموعة الأنصاري

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بجهود الشركات الصناعية الكبرى المستمرة والخطوات الواضحة التي تبذلها تلك الشركات وسعيها الدؤوب والبارز لتعزيز أعمالها ورفد الاقتصاد الوطني بما يعكس تقدمه ونموه وازدهاره.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مشروع مكتب كووركينغ سبيسMaktab Co-working space التابع لمجموعة الأنصاري والكائن في منطقة القضيبية، الذي أقيم برعاية سعادة الوزير حيث كان في استقباله كلاً من السيد أحمد عبدالكريم الأنصاري والسيد عبدالجليل عبدالكريم الأنصاري من مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للإنارة ، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري وعدد من كبار المسئولين.

وقام سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني خلال الزيارة بجولة في مقر عمل الشركة اطلع خلالها على خط سير عمل مشروع «مكتب»، وما تقدمه الشركة من خدمات لخدمة الأفراد والشركات ما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والذي يعد من المشاريع التي تسعى من خلاله إلى جذب رواد الأعمال والتي توفر فرصة كبيرة للشركات المتوسطة والصغيرة للتركيز على مشاريعهم وتطويرها دون القلق حول تحمل تكاليف إنشاء مقر خاص لشركاتهم وذلك لما يوفره مشروع «مكتب» من بيئة مناسبة لأصحاب هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل على زيادة نمو مشاريعهم مما سينعكس بدوره على نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.

وأعرب سعادة الوزير زايد الزياني عن تقديره بالشركات الوطنية التي تسعى لجذب رواد الأعمال ومساعدة الناشئين في هذا المجال على تطوير أعمالهم، والمؤسسات الخاصة التي تلعب دورًا بارزًا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير تسهيلات لأصحاب المشاريع بتكلفة أقل ما يساعد في تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

كما أكد سعادة الوزير زايد الزياني حرص الوزارة على دعم وتشجيع هذه المشاريع والشركات الوطنية التي تساهم في تنمية وتطوير قطاعيّ التجارة والصناعة في مملكة البحرين وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في تحقيق استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، مثمنًا الدور الكبير الذي تضطلع به حكومة مملكة البحرين لدعم الشركات الوطنية وجذب المشاريع النوعية التي تنعكس ايجابًا على الاقتصاد المحلي وتشكل انطلاقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتتمثل أهمية المشروع في مساعدة الأفراد على إتمام أعمالهم في هدوء تام، كما يوفر أيضًا الفرصة حتى لأصحاب المشاريع التي تمتلك مقرات عمل تتواجد في مكان بعيد لعقد الاجتماعات مع العملاء في مكان أقرب، وذلك من خلال حجز طاولة أو مكتب خاص في مقر «مكتب» بإيجار يومي أو شهري أو ربع سنوي.