«الكيميائية والنفطية» يرفعان أسعار الجملة 11.5 %

وذكر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن ارتفاع المؤشر جاء نتيجة زيادة أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 17.4%؛ نظرا لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 60.3%، وأسعار المنتجات النفطية المكرر بنسبة 21.4%.
وبين أن المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعا بنسبة 8.4% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 17.9%، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 8%.
وأشار إلى أن باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك سجلت ارتفاعا بنسبة 12.8% متأثرا بارتفاع المنتجات الزراعية بنسبة 15.4%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 9%، كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 5.6% نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 5.6%.
وأوضح التقرير، أن مؤشر أسعار الجملة سجل ارتفاعا بنسبة 0.8% في شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 متأثرا بارتفاع المنتجات المعدنية، والآلات والمعدات بنسبة1.1% نتيجة لارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 3.9%، كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 1.2% متأثرا بارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب بنسبة 1.5%، وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعا بنسبة 0.3% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1%، وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 1.1%، متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 1.3%، وسجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 0.1%.
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