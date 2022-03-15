مسرح أبو بكر سالم.. وتر التنوع الموسيقي لزوار موسم الرياض في عطلة الربيع

محمد بن مسعود - الدمام - أضفى مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، إحدى وجهات موسم الرياض تنوعًا موسيقيًّا فريدًا من نوعه على فعاليات الموسم خلال إجازة الربيع التي يعيشها سكان المملكة منذ الخميس الماضي.

واحتضن المسرح خلال عطلة الربيع عددًا من الحفلات الموسيقية، منح من خلالها الزوار أجواء ترفيهية مميزة في مساءات الرياض العليلة، وبدأت تلك الاستضافات الغنائية بليلة “مخاوي الليل” التي أعادت الجمهور لأنغام الثمانينات الميلادية بصحبة الفنان خالد عبد الرحمن.

وتتنوع الفعاليات الموسيقية والغنائية على المسرح الذي يتسع لأكثر من 8 آلاف زائر، حيث استضاف الفنانة موضي الشمراني في أجواء طربية ذات طابع شعبي، في نمط عصري وحديث، كما استمتع فيه الجمهور برفقة كل من الفنانة خديجة معاذ، وإبراهيم الحكمي، ولؤلؤة نجد.

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واحتضن مسرح أبو بكر سالم أيضًا حفلًا موسيقيًّا مميزًا لمحبي الراب مع الفنانينPablo Wegz ، Afrotoفي أجواء ربيعية جميلة بليلة موسيقية فريدة تجلت فيها أنواع الراب وأنماطه الغنائية.

وينتظر الجمهور في 17 مارس الجاري احتضان مسرح أبو بكر سالم حفلًا غنائيًّا ثلاثيًّا يجمع أصيل أبو بكر، وفؤاد عبد الواحد، وعلي بن محمد، في ليلة عنوانها “طاب السمر”.

وامتازت الليالي الطربية في مسرح أبو بكر سالم بالتنويع في الفنون الغنائية؛ لإمتاع جميع الأذواق المحبة للفن والطرب خلال إجازة الربيع في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

واستضاف مسرح أبو بكر سالم منذ انطلاقة موسم الرياض مجموعةً كبيرةً من الفعاليات الفنية والأنشطة المنوعة، جمعت نجوم الأغنية الخليجية والعربية، وحظيت بحضور جماهيري كبير استمتع به زوار موسم الرياض.