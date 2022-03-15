اخبار الخليج – وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية يستقبل سفير البحرين المعين في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمكتبه، سعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين المعين لدى المملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء، رحب معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بسعادة السفير، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مهنئًا إياه بالثقة الملكية السامية بتعيينه سفيرًا لمملكة البحرين في الرياض، متمنيًا لسعادته التوفيق والسداد في الاضطلاع بكافة مهامه الدبلوماسية.
من جانبه، أعرب سعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا اهتمام وحرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز العمل المشترك مع شقيقتها المملكة العربية السعودية بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين على كافة المستويات.
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