شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف الإسلامي» يختتم برنامج مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - برامج نوعية تعمل على تأهيل وتدريب ممثلي الدول الأعضاء

اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، البرنامج التدريبي (مكافحة الإرهاب.. المبادئ والممارسات) الموجّه إلى ممثلي الدول الأعضاء بالتحالف بالتعاون مع مركز الدراسات الدفاعية، كلية الدراسات الأمنية، كلية كينجز لندن ووزارة الدفاع البريطانية.

وأشار الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن البرنامج هو نتاج ومُخرج لمذكرة التفاهم والتعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والمملكة المتحدة - من ضمن الدول الداعمة في التحالف - فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، ومشاركة أحدث التوجهات المعنية بكشف الجماعات الإرهابية فكريًا وإعلاميًا ومحاربة تمويل الإرهاب.

وأضاف أن هذه البرامج النوعية، تعمل على تأهيل وتدريب ممثلي الدول الأعضاء كلًا في مجاله (الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل الإرهاب، العسكري)، ليكونوا مواكبين مع التوجه الدولي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.