الصناعة تنفذ 910 جولات رقابية على المواقع التعدينية خلال فبراير

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 910 جولات رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي 2022م، حيث أصدرت 47 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في (23) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(14) عقوبة لاستغلال خام البحص و(5) لاستغلال مواد الردميات و(4) عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، وعقوبة واحدة لاستغلال مواد الطين.

وبينت الوزارة في تقرير جولاتها الرقابية أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بـ 11 عقوبة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 10عقوبات، ومنطقة مكة الكرمة بـ 9 عقوبات، ومنطقة القصيم بـ 8 عقوبات.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المخالفين الذين يعملون دون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدةً أنها تسعى إلى مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتهدف الوزارة من خلال تنفيذ الجولات الرقابية على المواقع التعدينية إلى حماية قطاع التعدين وتحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.