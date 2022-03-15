اخبار الخليج – الفضالة: مضاعفة مستحقات الضمان الاجتماعي ومخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين 

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّنت سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة، عضو مجلس الشورى، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء امس (الأثنين)، بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة في شهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن توجيهات سموه تأتي استجابة للتوجيهات والرعاية المستمرتين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تهدف دائمًا إلى تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وأشادت سعادتها باللفتة الإنسانية النبيلة للحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رعاه الله، من خلال شمول التوجيهات مضاعفة المساعدات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مبينةً أن الاهتمام بدعم وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك ترسّخ مبادئ التنمية الاجتماعية المستدامة التي تنتهجها مملكة البحرين، وتعكس حرص القيادة الحكيمة المتواصل على تلمس احتياجات ورغبات المواطنين، وتدفع نحو الاستثمار الأمثل لهذه المناسبة في تعزيز التكافل المجتمعي والتواصل والمضي قدمًا بروح الفريق الواحد قيادةً وشعبًا.

وأثنت الفضالة على جهود الحكومة الموقرة في جعل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مقدمة أولوياتها ومسؤولياتها الاجتماعية، بالشكل الذي يعزز مكانة المملكة في تنفيذ التزاماتها بالاهتمام بهذه الفئة المهمة والحيوية، ومساعي إدماجها في المسيرة التنموية الشاملة، مشيدة بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أداء مسؤوليتها الوطنية الكبيرة تجاه المواطنين، وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة، وعملها على صرف المستحقات تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الموقرة بالحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر رمضان المبارك.