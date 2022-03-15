السعودية تدرس اتخاذ قرار يهز عرش الدولار

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير الداخلية يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربي للأبحاث بواشنطن ويثمن دور المراكز البحثية في صياغة السياسات الشرطية للتعام

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