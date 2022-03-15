“تنمية بطحاء قريش” توقع شراكات اجتماعية لخدمة المجتمع المكي

محمد بن مسعود - الدمام - مكة المكرمة – محمود حميد



وقعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش شراكات مجتمعية متعددة لخدمة المجتمع المكي، وتأتي هذه الشراكات في إطار جهود اللجنة وشركائها للتكامل والتعاون في تنمية أفراد المجتمع من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التطويرية والمبادرات التنموية المشتركة.

وأوضح المدير التنفيذي المكلف للجنة التنمية ببطحاء قريش الأستاذ غزالي دحلان أن اللجنة وقعت الاتفاقية الأولى مع نظيرتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرائع, وجاءت الاتفاقية الثانية مع جمعية البر الخيرية بقرى جنوب مكة (جوار) حيث تهدف الشراكتين إلى تنفيذ برامج تنموية وتطويرية من خلال تنفيذ برامج متنوعة.

ورفع الغزالي، الشكر والثناء لجميع الشركاء على جهودهم وتعاونهم في خدمة المجتمع المكي، مشيرًا إلى أن اللجنة مستمرة من خلال برامجها المتعددة في المساهمة في جودة الحياة وتطوير وتنمية أفراد المجتمع؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وفق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- .