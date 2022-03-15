شكرا لقرائتكم خبر عن «علي الغوينم» في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فُجع الوسط الثقافي والفني، بوفاة مدير عام جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم، الذي وافته المنية اليوم (الثلاثاء) إثر أزمة قلبية.

ونعى الفقيد، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح و الفنون الأدائية سلطان البازعي بقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون، فقد المسرح السعودي الأستاذ علي الغوينم أحد أبرز رواده والرجل النبيل صديق الجميع. صادق العزاء لأسرته ومحبيه وللوسط المسرحي، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه».

وتتقدم ”الخليج 365” التي آلمها النبأ بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم ويجبر مصابهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.