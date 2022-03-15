شكرا لقرائتكم خبر عن صور..شؤون الحرمين : صيانة 1500 دولاب للمصاحف استعدادا لرمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال الصيانة لأكثر من (١٥٠٠) دولاب مخصص للمصاحف في المسجد الحرام ضمن استعدادات الرئاسة لموسم رمضان.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني، أن المواد المستخدمة في تلميع الدواليب، مواد طبيعية ذات خصائص ومميزات متوافقة مع المعايير الصحية المتبعة في مواد تطهير الحرم المكي الشريف، ويستخدم مواد صديقة للبيئة وتضمن لمعان الدواليب لوقت أطول.