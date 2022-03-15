اخبار الخليج – اللجنة التنسيقية تطّلع على مقترح إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اجتماع اللجنة التنسيقية 419 الذي عُقد عن بُعد. واطلعت اللجنة التنسيقية على مقترح إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية ضمن خطة التعافي الاقتصادي. كما ناقشت مقترح تعديلات ميثاق إدارة وحوكمة الشركات التجارية.

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