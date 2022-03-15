أمير منطقة جازان يُعزي في وفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

محمد بن مسعود - الدمام - جازان – فضه عطيف قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, تعازيه ومواساته لصاحب السمو الملكي الأميــر خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكه المكرمة ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، في وفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز -رحمها الله-. وسأل سموه اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم أخوة وأبناء وذوي الفقيدة الصبر والسلوان.

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