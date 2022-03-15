«بي نت» تعيِّن مسؤولين جدد بفريقها التنفيذي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة بي نت، الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة البحرين، عن مجموعة من التعيينات الجديدة والتي شملت تقلد المهندس عادل الشويخ لمنصب مدير شبكة النفاذ، والسيد إبراهيم أبو صقر لمنصب مدير التخطيط المالي والتقارير، والسيد عمار العامر لمنصب مدير العمليات الرقمية.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد جابر الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة بي نت: «يسعدنا أن نرحب بنخبة من الكوادر المتمرسة والمتميزة، ونتمنى لهم رحلة حافلة بالعطاء ومليئة بالإنجازات مع بي نت. ونحن نتطلع للعمل بجانبهم لضمان تحقيق أهداف الشركة المستقبلية. ونؤكد على تقديم الثقة والدعم الكاملين لهم للعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة».

ويتمتع المهندس عادل الشويخ بخبرة مهنية تزيد على 30 عامًا في مجال الاتصالات والاستشارات التنظيمية والهندسة المدنية، حيث شغل منصب مدير الاتصالات والبنية التحتية في هيئة تنظيم الاتصالات، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة بغداد، العراق.

ومن جانبه صرح المهندس عادل الشويخ بقوله: «يسرني أن أنضم لشركة بي نت والتي أتطلع لتسخير خبرتي وطاقاتي بها من أجل تحقيق المزيد من النجاح والمساهمة بتحقيق أهدافها ورؤيتها بالتعاون مع فريق العمل».

كما يمتلك إبراهيم أبوصقر خبره تزيد على 18 سنة في القطاع المصرفي، وقد شغل خلالها عدة مناصب من بينها منصب مدير علاقات الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى بنك البحرين الوطني، وهو حاصل بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة البحرين، بالإضافة إلى العديد من الشهادات الأخرى المتخصصة في مجال تمويل الشركات.

وبهذه المناسبة، علق السيد إبراهيم عن انضمامه للشركة قائلاً: «إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إلى شركة بي نت التي تمكنت من وضع بصمتها في السوق برغم مرور حوالي عامين ونصف فقط على تأسيسها. وأتطلع لأن أصبح جزءًا من مسيرة تطورها ونموها».

ويمتلك عمار العامر خبرة تتجاوز 14 عامًا كمطور برامج، كما أنه قائد فريق متمرس، حيث شغل منصب رئيس تطوير النظم في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهو حاصل على بكالوريوس في علم الحاسوب من جامعة AMA الدولية، بالإضافة إلى العديد من الشهادات الأخرى في مجال التكنولوجيا. وأردف السيد عمار حول هذه الخطوة قائلاً: «أتقدم بالشكر والتقدير للفريق التنفيذي على ثقتهم وأتطلع للعمل عن كثب مع جميع منتسبي الشركة وللتعاون معهم في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات».