تغطية الإصدار الثامن والعشرين من سندات التنمية الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 28 ISIN BH000695OFI8)) من سندات التنمية الحكومية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة الإصدار 150 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق ثلاثة سنوات تبدأ في 17 مارس 2022 إلى 17 مارس 2025. ويبلغ سعر الفائدة لهذه السندات 4.20% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 289%.

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