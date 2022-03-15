حساب المواطن يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة 52

محمد بن مسعود - الدمام - 08-12-1443 02:33

صدى تبوك – متابعة

أعلن حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 52. وقال حساب المواطن، عبر تويتر: «يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 52، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط اضغط

هنا

.

وأودع برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والخمسين 10.2 مليون مستفيد. وبيّن البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت 22 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 114 مليار ريال منها 985 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.