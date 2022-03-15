سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المعين حديثاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة طريف، مدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة عبدالرحمن بن صالح الخليفي بمناسبة تعيينه بمهام عمله.

ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للقضاء على الفساد، وتعزيز قيمة النزاهة، لما يشكله الفساد من تعطيل للتنمية، وإهدار للمقدرات، وتفويت للحقوق، مشيدًا بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومباشرتها للعديد من القضايا في سبيل خدمة المصلحة العامة.

متمنيًا سموه لمدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة، التوفيق والإعانة في أداء المهام الوظيفية.

من جهته أعرب الخليفي عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه بأعمال الفرع.