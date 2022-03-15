اخبار الخليج – المؤيد يشهد جانبا من تحكيم اختيار شعار يوم الشباب البحريني

محمد بن مسعود - الدمام - شهد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة جانب من عملية التحكيم لاختيار شعار يوم الشباب البحريني وذلك بحضور سعادة السيدة سارة إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة شؤون الشباب والرياضة وأعضاء لجنة التحكيم والمشاركين.

واستعرض المشاركون في مسابقة شعار يوم الشباب البحريني شعاراتهم التي تم تصميمها من بنات أفكار الشباب وعرضوا هويتها ورسالتها وأهدافها أمام لجنة التحكيم التي قامت بتقييم الأعمال وفق منهجية ومعايير محددة لاختيار الشعار المناسب ليوم الشباب البحريني تمهيدا للإعلان عنه في القريب العاجل.

وخلال عملية التحكيم التقى سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد مع عدد من المشاركين في المسابقة حيث أشاد بالأفكار التي قدمها الشباب والتي كانت في مجملها متميزة وتعطي طابعا بأن الشباب البحريني قادر على الابتكار وتقديم نماذج رائدة لتصميم شعار يوم الشباب البحريني، مشيرا الى أن المسابقة أبرزت الأفكار والإبداعات الشبابية البحرينية مؤكدا أن وزارة شؤون الشباب والرياضة أطلقت هذه المسابقة بهدف تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار لدى الشباب البحريني وإشراكهم في تصميم هوية وشعار يومهم الشبابي.

وكانت لجنة التحكيم الخاصة باختيار شعار يوم الشباب البحريني قد تلقت 72 عملا وبعد عملية التدقيق ومطابقتها للمعايير والقوانين التي تم تحديدها تأهل الى المرحلة النهائية 30 عملا تم عرضهم أمام لجنة التحكيم المكونة من: خالد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بيان كانو مؤسسة مساحة الرواق للفنون، فرح مطر مدير إدارة الثقافة والفنون في هيئة البحرين للثقافة والاثار، عبدالكريم المير مدير إدارة الفعاليات والبرامج في وزارة شؤون الشباب والرياضة، مرام البردولي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بمركز الاتصال الوطني، نوف خنجي مدير الإبداع think farm.