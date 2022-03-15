اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يشيد بجهود الجمعيات الصحية وإسهاماتها في تعزيز الوعي المجتمعي للوقاية من الأمراض

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الجمعيات الصحية في مملكة البحرين، وما تقدمه من إسهاماتٍ مشهودة في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الأنماط الصحية السليمة للوقاية من الأمراض، مؤكدًا أنَّ تعدد الجمعيات الصحية في مملكة البحرين يعكس مسؤولية وطنية، ويرسخ دور منظمات المجتمع المدني في مساندة ودعم البرامج والخطط الحكومية في المجال الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى، السيدة نهلة أبوالفتح رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد، وذلك بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية للعامين 2022 – 2023م، حيث هنّأ معاليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تحقيق رسالة الجمعية وبرامجها.

ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالمنظومة الصحية المتقدّمة في مملكة البحرين، وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات، مشيدًا بمستويات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية التي توفرها المملكة للمواطنين والمقيمين.

وقال معالي رئيس مجلس الشورى إنَّ تنامي المؤسسات الصحية والمراكز العلاجية والتأهيلية في المملكة، يعكس الاهتمام الكبير بتنمية القطاع الصحي، وتوفير الخدمات الصحية في جميع مناطق مملكة البحرين.

من جانبهم، عبّر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد عن شكرهم وثنائهم الجزيل لمعالي رئيس مجلس الشورى، على ما يوليه معاليه من مساندة ودعم مستمر لمنظمات المجتمع المدني، مثمنين حرص المجلس على تطوير وتعزيز التشريعات ذات الصلة بالشأن الصحي في مملكة البحرين.