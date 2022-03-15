اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يؤكد دور المحامين في ترسيخ قيم العدالة وتعزيز المفاهيم الحقوقية والقانونية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن المحامين والقانونيين يؤدون دورًا رئيسيًا ومهمًا في ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز المفاهيم والمبادئ الحقوقية والقانونية، مشيدًا بما تشهده مهنة المحاماة في مملكة البحرين من تطور وتقدم مشهود، بفضل استدامة تحديث الأنظمة والإجراءات القضائية.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، الأستاذ المحامي حسن بديوي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، حيث تقدَّم معاليه بالتهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي نالوها من زملائهم المحامين.

ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود المستمرة التي تبذلها جمعية المحامين البحرينية في تعزيز خبرات وكفاءات المحامين البحرينيين، وتعريفهم بالآليات والأنظمة المتقدمة في مجال التقاضي والترافع أمام المحاكم بمملكة البحرين.

من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء جمعية المحامين بالدور الوطني الذي يقوم به معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، وحرصهم الدؤوب على استمرارية تطوير وتحديث القوانين النافذة، وسن التشريعات التي تتواكب مع التطور والنماء في مملكة البحرين، معربين عن التقدير الكبير للتعاون والتنسيق بين المجلس والجمعية، والاهتمام الذي يوليه المجلس في استطلاع رأي الجمعية في التشريعات التي تناقشها لجان المجلس.