اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: الممرضون البحرينيون يؤدون رسالة نبيلة ويُسهمون في رفد المنظومة الصحية بالإنجازات المشرّفة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الممرضين البحرينيين يؤدون رسالة نبيلة، ويُسهمون في رفد المنظومة الصحية بمملكة البحرين بالإنجازات والنجاحات المشرّفة، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالتقدير والثناء الكبير الذي يحظى به الممرضون من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالتضحيات والعطاءات التي يقدمها الممرضون منذ بدء جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتواجدهم بكل عزيمة وتفانٍ في الصفوف الأمامية للتصدي للجائحة ضمن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا أنّ سموّه يقود الجهود الوطنية للتصدي للجائحة بكل كفاءة وحكمة واقتدار.

جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى، الدكتور جميلة جاسم مخيمر، رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض البحرينية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث قدّموا لمعالي شرحًا تفصيليًا حول برامج وأنشطة الجمعية، وخططها التطويرية التي تعمل على تنفيذها.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الممرضين يعتبرون ركيزة أساسية من ركائز نجاح الخطط والبرامج الصحية، مثنيًا على جهود ومساعي جمعية التمريض البحرينية لإقامة البرامج والأنشطة التي تؤكد دور ومسؤوليات الممرضين، وتعزز روح العطاء الإنساني والتفاني في أداء مهنة التمريض.

من جانبهم، أثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التمريض البحرينية على الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في سن التشريعات، وتقديم الاقتراحات التي تسهم في تطوير المنظومة الصحية في مملكة البحرين، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل والارتقاء بمهنة التمريض بما يتواكب مع التقدم والتطور الذي تشهده المملكة في المجال الصحي.