القبض على مواطنين بحوزتهما 932 قرصا طبيا محظور التداول

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأن دوريات الأمن بالمنطقة قبضت على مواطنَيْن بحوزتهما (932) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



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