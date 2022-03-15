13 جلسة لمناقشة الواقع المعزز في التعليم

ناقشت نخبة من الخبراء والمختصين، على المستوى المحلي والدولي، في علوم الحوسبة المكانية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وتطوير تطبيقات محرك يونتي (Unity)، مستقبل دعم التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي في التعليم، من خلال 13 جلسة افتراضية عبر منصة بلاك بورد، ضمن الفعاليات المصاحبة لبرنامج تحدي الواقع المعزز في التعليم، الذي أطلقته الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثلةً بمركز الابتكار في التعليم الإلكتروني.

ويهدف البرنامج إلى الخروج بنتائج إيجابية تنعكس على دعم التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي في التعليم، ودعم المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة في العديد من التخصصات، خصوصًا في مجال التقنية والواقع الافتراضي والمعزز، والمساهمة في تغذية سوق العمل بالكوادر المتمكنة، وإنشاء بيئة تعليمية تحفز على الإبداع والتميز، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م. وتناولت الجلسات الافتراضية عددا من الموضوعات حول علوم الحوسبة المكانية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وتطوير تطبيقات محرك يونتي، والتعرف على تجربة ريادي أعمال في الواقع المعزز.

وشارك فيها كل من أستاذ علوم ألعاب الكمبيوتر والواقع الافتراضي بجامعة أسسكس ببريطانيا الدكتور رامي حمادي، ومهندس البرمجيات بشركة Viewing) Virtual) البريطانية محمود الرفاعي، وأستاذ علوم الحاسب بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة أشواق الحرقان، وخبيرة محرك يونتي مطورة ألعاب وتطبيقات في الواقع المعزز والافتراضي الأستاذة بشاير الدوسري، إضافة إلى ريادي الأعمال ومؤسس شركة (Engineering AR) الإماراتية المهندس أكرم أمير.