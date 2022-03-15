شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الانتخابية الثالثة لتنسيقي حجاج الداخل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، انطلاق انتخابات الدورة الانتخابية الثالثة لاختيار أعضاء مجلس إدارته، للأربعة أعوام القادمة: (1443 – 1447هـ)، وذلك بدءاً من اليوم حتى السبت 16 شعبان، فيما ستُعلن أسماء المرشحين يوم الثلاثاء 19 شعبان، لتنطلق فترة الحملات الانتخابية في يوم الخميس 21 شعبان 1443هـ، وتستمر حتى يوم الاثنين 25 شعبان.

وستتم يوم الخميس 28 شعبان عمليات الانتخاب والتصويت، وإعلان النتائج، وذلك بعد اعتماد هذا الجدول من وزارة الحج والعمرة، التي يعمل "المجلس التنسيقي" بإشرافها وتحت مظلتها، حيث شكّلت الوزارة لجنة عليا لهذه الانتخابات، برئاسة وكيل الوزارة، وكذلك عدد من لجان الإشراف والمتابعة؛ وذلك حرصاً منها على نجاح هذه الانتخابات؛ وأن تتم بكل نزاهة وشفافية.

وأكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدّمة حُجّاج الدّاخل المكلف الدكتور ساعد بن سعيد الجهني أنّ التصويت سيكون إلكترونياً عبر بوابة النفاذ الوطني أبشر، داعياً أعضاء الجمعية العمومية، إلى الحرص على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.