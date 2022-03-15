شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية نيبال ويوقعان اتفاقية عامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية في نيبال الديمقراطية الفيدرالية الدكتور نارايان خادكا، وذلك بمقر وزارة خارجية نيبال في العاصمة كاتماندو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، ومناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك جرت مراسم توقيع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، وقعها من الجانب السعودي سمو وزير الخارجية، ووقعها من الجانب النيبالي وزير الشؤون الخارجية.

وأقام وزير الشؤون الخارجية النيبالي، مأدبة غداء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال مساعد بن سليمان المرواني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.