شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لجان قتل مقيمًا وأحرق جثته بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في الشرقية، وقالت في بيان لها : أقدم جمال بن سارح بن فرحان الرشيدي ـ سعودي الجنسية ـ وإيهاب أحمد محمد ـ مصري الجنسية ـ (توفي لاحقاً) على قتل أصغر علي فضل الدين ـ باكستاني الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين في بطنه وضربه بحديدة على رأسه مما أدى إلى وفاته، والاستيلاء على سيارته، والتمثيل بجثته وذلك بإحراقها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الإتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت مانسب إليهما، ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني جمال بن سارح بن فرحان الرشيدي اليوم بمحافظة الخبر بالشرقية.