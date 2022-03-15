استبيان بدول مجلس التعاون الخليجي يظهر أن التحوّلات الجذرية هي طريقة لنجاح الشركات المستدام

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت نتائج استبيان تم إجراؤه في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت رأياً سائداً بأن التحوّل هو عنصر أساسي للشركات التي تسعى لفرص جديدة ونمو.

وقد أجرت الاستبيان شركة الأبحاث الرائدة في مجال السوق 4SiGHT ومقرها دبي، بتكليف من شركة فيليب موريس انترناشونال بهدف فهم وجهة نظر المجتمع من تطور القطاعات. واستطلع الاستبيان أيضاً الآراء عن الشركات التي تقوم حالياً بالتحوّلات الجذرية من تلقاء نفسها ومن ضمنها شركة فيليب موريس إنترناشونال التي تعمل حالياً على التحول إلى مستقبلٍ خالٍ من الدخان.

وباستطلاع رأي أكثر من 2000 مشارك في دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث، أظهر الاستبيان أن المشاركين في كل من الإمارات والسعودية وبغالبية (84% و 82%) على التوالي أيدوا أن التغيير مع الوقت يشجع الشركات لابتكار وخلق فرص عمل جديدة. في حين ان المشاركين في دولة الكويت (82%) قد أقروا بأن تحول الشركات سيساعد في النمو ويعطي فرصة للازدهار ما بعد جائحة كوفيد-19.

وبالبحث بشكل أعمق لفهم أسس هذا النجاح حدد الاستبيان أهم المبادرات للتحول التي يجب على الشركات التركيز عليها. ففي السعودية والإمارات تم ملاحظة أن ضمان المساواة بين الجنسين في مكان العمل هو أهم مبادرة للتحول في الشركات وبمعدل (79% و 83%) من المشاركين على التوالي. بينما في الكويت فنسبة (45%) أشاروا إلى الحاجة وإلى مواءمة تحول الشركات في هذا المجال مع البرنامج الوطني للدولة كأهم مبادرة.

وأيد المشاركون في الدول الثلاث أن الشركات قد بدأت فعلياً باتخاذ الخطوات الضرورية للتحول ضمن الوتيرة المطلوبة لتحقيق أفضل النتائج. وقد أعرب معظم المشاركين عن احتمال تفاعلهم مع الشركات التي تعمل حالياً على عملية التحول في نماذج أعمالها.

وعلق تركان دميرباس نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «فيليب موريس انترناشونال»، قائلاً: «إن نتائج هذا الاستبيان تؤكد ضرورة التزام الشركات بالتحول في نماذج أعمالها والابتكار المستمر لأن المستهلكين أنفسهم يدركون أهمية تطور الأعمال بالنسبة لتقدم المجتمع والشركات على حد سواء». وأضاف: «في الواقع ان التغيير الملموس الذي يوائم المجتمعات على نطاق أوسع يعطي أفضلية تنافسية لأن المستهلكين يرغبون بالتفاعل مع القطاعات المتطورة».

ويأتي هذه الاستبيان في وقت ذي أهمية كبيرة بالنسبة إلى تطور شركة «فيليب موريس إنترناشيونال»، إذ إن الشركة تسعى إلى التحول من السجائر التقليدية إلى المنتجات الخالية من الدخان واستبدال السجائر ببدائل أفضل. وفي هذا السياق أظهر استبيان شركة 4SiGHT انطباع المشاركين عن كيفية تبني قطاع التبغ للتحول.

في المملكة العربية السعودية أعربت أكبر نسبة من المشاركين (43%) عن اعتقادها أن باستطاعة قطاع التبغ أن يتبنى التغيير أكثر من القطاعات الأخرى. بينما أشارت أغلبية المشاركين في الإمارات (39%) عن اعتقادها بأن الصناعة تغيرت مع الوقت لكي تبتكر منتجات مبنية على أسس علمية. وفي الكويت قال (49%) من المشاركين إن عملية التحول هي ركن أساسي للاستدامة والنجاح على المدى الطويل.

واعتبر غالبية المشاركين في الاستبيان من المملكة العربية السعودية (32%) أن شركة فيليب موريس انترناشونال هي الشركة التي تستطيع تبني التغيير كونها الأكثر فعالية ضمن صناعة التبغ. أما في الكويت وجدت الأغلبية (37%) أن فرص الابتكارات الجديدة هي السبب الرئيسي وراء التحول في المؤسسات، وأكدوا أن التحول في مجال الأعمال يعد ركناً أساسياً لتحقيق الاستدامة والنجاح على المدى الطويل. أما في الإمارات فاعتبر حوالى (33%) فيليب موريس بأنها شركة تعمل على تحويل جوهر نموذج أعمالها نحو عالم خالٍ من الدخان.

قال دميرباس: «نحن نسير في رحلتنا الخاصة لنصل إلى مستقبل خالٍ من الدخان ونشعر بالرضا عندما نرى هذا العمق من الإدراك في المجتمع على أهمية التغيير اليوم في القطاعات». وأضاف: «ومع تقدم المجتمع يجب على الشركات أن تعمل على خدمة المستهلكين بغض النظر عن القطاع».

يذكر أن شركة 4SiGHT أجرت هذا الاستبيان عبر الإنترنت بالإنابة عن شركة فيليب موريس انترناشونال من يوم 23 إلى يوم 29 ديسمبر 2021. وتألفت من مقابلات أجريت عن طريق الكمبيوتر واستبيان ميداني منظم. وشمل حوالى 2217 مشارك من البالغين السن القانونية من عامة السكان الذين بلغت أعمارهم 21 سنة وما فوق في الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والكويت.