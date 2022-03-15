«الصحة»: 129 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 215 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-12-1443 12:18

صدى تبوك – متابعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 129 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 215 حالة، ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 749044 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 256 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 731219 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9021 حالة وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.