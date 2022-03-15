سمو أمير منطقة الجوف يستقبل قادة القطاعات الأمنية بدومة الجندل

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الجوف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالمحافظة اليوم، قادة القطاعات الأمنية في محافظة دومة الجندل.
واستعرض سموه خلال الاستقبال الخطط الأمنية ومؤشرات الأداء، وما حققته القطاعات الأمنية من منجزات.
من جانبهم أعرب قادة القطاعات الأمنية عن بالغ شكرهم لسموه على حفاوة الاستقبال وما استمعوا إليه من توجيهات سيكون لها الأثر في تطوير العمل الأمني.
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