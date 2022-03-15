"الغذاء والدواء" تنفي مجددًا احتواء "الفيمتو" على ألوان مسرطنة ومكونات ضارة بالأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - 08-12-1443 12:01
صدى تبوك – متابعة
جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على عدم صحة ما جرى تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن مشروب الفيمتو يحتوي على ألوان اصطناعية تسبب السرطان ومكونات ضارة بالأطفال، موضحة أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
وأكدت الهيئة في بيان أعادت نشره أنها تعمل على تقييم سلامة جميع الألوان الاصطناعية والمواد المضافة قبل السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية، مع التأكد من خضوعها لتقييم لجنة الخبراء المنبثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”.
وأشار البيان إلى أنه يسمح فقط باستخدام الألوان الواردة في اللائحة الفنية السعودية الخليجية للمواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، وأنها تشترط ألا تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها في هذه اللائحة.
وأضافت الهيئة أن اللائحة تنص على أنه في حال إضافة بعض الألوان للمشروبات أو المواد الغذائية يجب كتابة عبارة “قد يكون له تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى الأطفال” أسفل قائمة المكونات.
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