رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يفتتح أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الفساد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض
انطلقت اليوم في العاصمة الرياض أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض العالمية “GlobE Network” لمكافحة الفساد، الذي يعقده مكتب الأمم المتحدة ممثله بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة, خلال الفترة من 12 إلى 13 شعبان لعام 1443هـ، الموافق من 15 إلى 16 مارس 2022م، بمدينة الرياض، بمشاركة عددٍ من الدول الأعضاء.
ورحب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس بممثلي الدول الأعضاء والمنظمات ذات العلاقة، مؤكداً أن قيادة المملكة -حفظها الله- تدرك بأن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، إذ لا يمكن مكافحته دون تعاون دولي وثيق، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف معاليه أن تأسيس شبكة مبادرة الرياض “GlobE Network” العالمية لمكافحة الفساد تأتي في الوقت المناسب، لا سيما مع تطور أنماط جرائم الفساد، واستغلال الفاسدين من ضعف التعاون، وتبادل المعلومات الحاصل بين أجهزة مكافحة الفساد حول دول العالم،
وفي ختام كلمته قدم معاليه شكره لرئاسة الشبكة ممثلة في مملكة إسبانيا وسكرتارية الشبكة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الجهود الحثيثة التي بذلت خلال العام الماضي في تأسيس الشبكة، التي نتج عنها انعقاد الاجتماع الأول للدول الأعضاء بالشبكة في شهر نوفمبر من العام الماضي واعتماد ميثاق الشبكة، متطلّعاً إلى نجاح أعمال اللجنة التوجيهية وأن تسهم نتائجه في تعزيز الدولي لمكافحة الفساد.
يذكر أنه جرى انتخاب مملكة إسبانيا رئيسًا للجمعية العامة ورئيسًا للجنة التوجيهية للشبكة، والمملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس الجمعية العامة ونائبًا لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة، وبحسب ميثاق الشبكة تشكلت لجنة توجيهية من 15 دولة وهي ( الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصين الشعبية، روسيا الاتحادية، تشيلي، جمهورية موريشيوس، المكسيك، المملكة المغربية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية مقدونيا الشمالية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية رومانيا، دولة فلسطين، جمهورية زيمبابوي).
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- أمانة الشرقية تطرح (4) مواقع استثمارية لدعم مبادرة السعودية الخضراء
- شاهد.. اصطياد آليات روسية في ماريوبول على طريقة ألعاب الفيديو
- الرئيس الأوكراني يوجه رسالة للجنود الروس.. ويؤكد: سوف نعاملكم بهذه الطريقة!
- "شؤون الحرمين" تتيح استخراج وتجديد تصاريح سفر إفطار صائم داخل المسجد الحرام
- سمو أمير الجوف يلتقي رؤساء المراكز بدومة الجندل
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يفتتح أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.