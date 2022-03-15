رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يفتتح أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الفساد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض

انطلقت اليوم في العاصمة الرياض أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض العالمية “GlobE Network” لمكافحة الفساد، الذي يعقده مكتب الأمم المتحدة ممثله بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة, خلال الفترة من 12 إلى 13 شعبان لعام 1443هـ، الموافق من 15 إلى 16 مارس 2022م، بمدينة الرياض، بمشاركة عددٍ من الدول الأعضاء.

ورحب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس بممثلي الدول الأعضاء والمنظمات ذات العلاقة، مؤكداً أن قيادة المملكة -حفظها الله- تدرك بأن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، إذ لا يمكن مكافحته دون تعاون دولي وثيق، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضاف معاليه أن تأسيس شبكة مبادرة الرياض “GlobE Network” العالمية لمكافحة الفساد تأتي في الوقت المناسب، لا سيما مع تطور أنماط جرائم الفساد، واستغلال الفاسدين من ضعف التعاون، وتبادل المعلومات الحاصل بين أجهزة مكافحة الفساد حول دول العالم،

وفي ختام كلمته قدم معاليه شكره لرئاسة الشبكة ممثلة في مملكة إسبانيا وسكرتارية الشبكة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الجهود الحثيثة التي بذلت خلال العام الماضي في تأسيس الشبكة، التي نتج عنها انعقاد الاجتماع الأول للدول الأعضاء بالشبكة في شهر نوفمبر من العام الماضي واعتماد ميثاق الشبكة، متطلّعاً إلى نجاح أعمال اللجنة التوجيهية وأن تسهم نتائجه في تعزيز الدولي لمكافحة الفساد.

يذكر أنه جرى انتخاب مملكة إسبانيا رئيسًا للجمعية العامة ورئيسًا للجنة التوجيهية للشبكة، والمملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس الجمعية العامة ونائبًا لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة، وبحسب ميثاق الشبكة تشكلت لجنة توجيهية من 15 دولة وهي ( الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصين الشعبية، روسيا الاتحادية، تشيلي، جمهورية موريشيوس، المكسيك، المملكة المغربية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية مقدونيا الشمالية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية رومانيا، دولة فلسطين، جمهورية زيمبابوي).