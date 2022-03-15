محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. اصطياد آليات روسية في ماريوبول على طريقة ألعاب الفيديو

وثق مقطع فيديو، اصطياد آليات روسية في ماريوبول على طريقة ألعاب الفيديو.

وشاركت وزارة الدفاع الأوكرانية فيديو، أوضحت أنه للأعمال القتالية الدائرة في مدينة ماريوبول المطلة على البحر الأسود جنوبي البلاد، في مواجهة القوات الروسية.

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وعقبت وزارة الدفاع، على الفيديو: “استمرت الأعمال القتالية الرائعة لقواتنا في الدفاع عن ماريوبول”، حيث ظهرت آلية عسكرية أوكرانية تخوض مواجهات قتالية وتشتبك مع مدرعات روسية وتدمرها.

وقتل مئات الأوكرانيين في ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية الروسية وحتى أمس، فيما نجحت قافلة تضم أكثر من 160 سيارة بالمغادرة، في أول محاولة ناجحة على ما يبدو لترتيب “ممر إنساني” لإجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة.