محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الأوكراني يوجه رسالة للجنود الروس.. ويؤكد: سوف نعاملكم بهذه الطريقة!

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة مباشرة إلى الجنود الروس، مقدما لهم “فرصة للنجاة” إذا استسلموا للقوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي:”نسمع ما هو رأيكم حقًا في هذه الحرب العبثية، وحول هذا العار وعن دولتكم نيابة عن الشعب الأوكراني”.

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وأشار:” أعطيكم فرصة للبقاء على قيد الحياة، إذا استسلمتم لقواتنا، فسوف نعاملكم بالطريقة التي يُفترض أن يُعامل بها الناس”.

وكان المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، رجح في تصريحات له، أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو “عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في مهاجمة جارتها”.