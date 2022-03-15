"شؤون الحرمين" تتيح استخراج وتجديد تصاريح سفر إفطار صائم داخل المسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - 08-12-1443 11:58

صدى تبوك – متابعة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إتاحة استخراج وتجديد تصاريح سفر إفطار صائم داخل المسجد الحرام لعام 1443هـ.

وبينت الرئاسة خطوات إصدار تصريح جديد، وهي الدخول على

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المخصص لذلك، ثم إنشاء اسم مستخدم جديد، وتعبئة كامل البيانات المطلوبة ، ثم الضغط على شؤون سفر الصائمين، ثم الدخول على خدمات إفطار صائم “طلب تصريح سفرة جديدة”.

وأضافت أن خطوات تجديد تصريح سابق تكون بالدخول على

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المخصص لذلك، ثم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الضغط على شؤون سفر الصائمين ثم الدخول على خدمات إفطار صائم “تجديد التصريح”.