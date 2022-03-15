"شؤون الحرمين" تتيح استخراج وتجديد تصاريح سفر إفطار صائم داخل المسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - 08-12-1443 11:58
صدى تبوك – متابعة
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إتاحة استخراج وتجديد تصاريح سفر إفطار صائم داخل المسجد الحرام لعام 1443هـ.
وبينت الرئاسة خطوات إصدار تصريح جديد، وهي الدخول على
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المخصص لذلك، ثم إنشاء اسم مستخدم جديد، وتعبئة كامل البيانات المطلوبة ، ثم الضغط على شؤون سفر الصائمين، ثم الدخول على خدمات إفطار صائم “طلب تصريح سفرة جديدة”.
وأضافت أن خطوات تجديد تصريح سابق تكون بالدخول على
الرابط
المخصص لذلك، ثم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الضغط على شؤون سفر الصائمين ثم الدخول على خدمات إفطار صائم “تجديد التصريح”.
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