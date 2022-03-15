شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسارات جديدة لمشروع "حافلات مكة" اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، من خلال المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة)، المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي المجاني لمشروع حافلات مكة، على المسارات 6 و7 و12 الذي يربط بين المنطقة المركزية وقطار الحرمين السريع وجامعة أم القرى امتداداً لمنطقة البحيرات، وستخدم المسارات الجديدة سكان وزوار مدينة مكة المكرمة على نطاق أكبر.

وتشرف الهيئة الملكية على خطة استكمال مشروع حافلات مكة بكل مساراته حيث سيكون الانتهاء من المشروع خلال العام 2022، ويعد المشروع من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية.

ويشتمل المشروع على تطوير البنية التحتية من بناء المحطات المركزية والتوقف، وجسور ومعابر المشاة، وتحسين الطرق، وتأسيس أنظمة ذكية للنقل في مدينة مكة المكرمة.

وسيكون هناك جدول رحلات ثابت ومعتمد، من خلال نشره على حساب مشروع حافلات مكة على منصة توتير، بالإضافة إلى لوحة المعلومات الذكية في المحطات، وعن طريق تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني.

وأوضح المتحدث باسم مشروع حافلات مكة المكرمة في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور ريان الحازمي أن الطاقة الاستيعابية والتشغيلية ستعمل على مدار 22 ساعة يومياً عند اكتمال المشروع، مبيناً أن المسارات الحالية ستعمل خلال شهر رمضان المقبل وموسم حج هذا العام بالمواءمة مع الجهات ذات العلاقة لدعم خطط نقل المعتمرين والحجاج.

وأشار إلى أن المواءمة مستمرة مع شركاء مشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة من عدة جهات حكومية، لإحداث نقلة نوعية وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكداً أن الجميع يعمل معاً على توعية الجمهور والتعريف بهذه الخدمة الجديدة لضمان نجاح هذا المشروع.