بالفيديو.. روسيا تدمر منصة صواريخ أوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، قالت إنه لتدمير منصة صواريخ تابعة للجيش الأوكراني.

ولم تكشف وزارة الدفاع عن مكان تواجد منصة الصواريخ التي استهدفت، لكنها اكتفت بالتعليق قائلة: “تدمير منصة إطلاق صواريخ متعددة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وتتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم العشرين على التوالي، حيث أفاد مراسلو وكالة “فرانس برس” بسماع دوي 3 انفجارات قوية على الأقل صباح الثلاثاء وسط كييف.

وشاهد أحد مراسلي الوكالة عمودا من الدخان يرتفع من بعيد، لكنه لم يتمكن من التوجه إلى المكان بسبب حظر التجول الذي ينتهي عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش.

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وفي سياق متصل، قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش في وقت متأخر من يوم الإثنين، إنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في مهاجمة جارتها.

وفي مقطع مصور نشرته عدة وسائل إعلام أوكرانية، قال أريستوفيتش إن التوقيت الدقيق سيعتمد على كم الموارد التي يرغب الكرملين في تخصيصها للحملة.

وأضاف أريستوفيتش: “أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو. أوائل مايو. سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير. سنرى. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة”، وفقما نقلت “رويترز”.

وأشار إلى احتمال حدوث سيناريوهات “الجنونية تماما”، بما في ذلك أن ترسل روسيا مجندين آخرين بعد شهر واحد من التدريب.

لكن أريستوفيتش قال إنه حتى بعد إبرام اتفاق سلام، يمكن أن تظل هناك اشتباكات تكتيكية صغيرة لمدة عام، رغم إصرار أوكرانيا على الإجلاء الكامل للقوات الروسية من أراضيها.