القبض على مواطن اعتدى على زوجته ما أدى إلى وفاتها بعرعر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – عرعر أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، أن دوريات الأمن بمدينة عرعر تباشر حادثة اعتداء أدت إلى الوفاة. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأن دوريات الأمن بمدينة عرعر قبضت على مواطن اعتدى على زوجته، ما أدى إلى وفاتها. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة. أخبار قد تهمك

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