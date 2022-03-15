اخبار الخليج – قروض تنافسية تلبي احتياجاتك من بنك البحرين والكويت

محمد بن مسعود - الدمام - أكد بنك البحرين والكويت أن فريق عمله المتخصص يعمل بشكل دائم واستباقي على تطوير التمويلات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، بما يلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، ويضمن لهم السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريعهم على مختلف الأصعدة الشخصية والأسرية والمهنية، وذلك انطلاقا من دور البنك في مواصلة خدمة عملائه من جهة ودعم القطاع التجاري والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين من جهة أخرى.

وقال الدكتور عادل سالم، مديرعام قسم الخدمات المصرفية للأفراد إن البنك سيعلن خلال الفترة القادمة عن بعض الحملات الترويجية على القروض والمنتجات لتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، إضافة إلى إطلاق قروض جديدة، وذلك في إطار التزام البنك الراسخ تجاه عملائه الحاليين والجدد في تقديم افضل الخدمات المالية والمصرفية لهم، بما في ذلك التطوير الدائم لمنظومة القروض التي يمنحها البنك، وتقديم معدلات فائدة تنافسية، وتنوع فترات سداد القرض، وتسهيل الضمانات، وغيرها. كما اشار الدكتور عادل أن قدرة البنك على تنويع منتجاته من القروض وزيادة حجمها وتنافسيتها تؤكد ملاءته المالية العالية في إطار التوجهات الحصيفة لمجلس إدارته، وتلبية تطلعات عملائه ومساهميه.

هذا ويقدم بنك البحرين والكويت مجموعة واسعة من التمويلات الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية وقروض مزايا العقارية إضافة إلى القروض المصممة خصي ًصا للسيدات والمهنيين والمتقاعدين وغيرهم، ويجري تصميم هذه القروض وتطويرها باستمرار بما يناسب الاحتياجات الدقيقة للعملاء.

ويحرص بنك البحرين والكويت على ضمان أن تكون مجمل القروض التي يمنحها تنافسية إلى أقصى حد، وتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على القرض وسرعة انجازاتها، ومنح فترات سداد مرنة تمكن العميل من اختيار برنامج سداد يتناسب مع دخله. هذا وقد أعلن البنك مؤخرا عن عزمه إسقاط خمسين قرضا عن عملائه وذلك بمناسبة احتفاء البنك بذكرى مرور خمسين عاما على تأسيسه.

ويعمل بنك البحرين والكويت حاليا على ترويج قروضه العقارية خلال مشاركته المرتقبة في معرض الخليج للعقار القادم إضافة إلى حملته الترويجية لقروض السيارات لشهر رمضان المبارك القادم والذي سيكون متاح في جميع وكالات السيارات في البحرين. ويمكن للمهتمين بالتقدم للحصول على قروض السيارات من بنك البحرين والكويت الاستفسار عن هذا العرض في معارض السيارات أو الاتصال بمركز الاتصال بالبنك.

الجدير بالذكر بأن بنك البحرين والكويت سوف يعلن قريباً عن إطلاق تسهيلات ائتمانية جديدة تلبي احتياجات العملاء وسيتم الكشف عنها في الوقت المناسب

وتعد القنوات المصرفية المطورة التي تم إطلاقها مؤخ ًرا، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول لبنك البحرين والكويت، بالإضافة إلى الانضمام الرقمي للبنك جز ًءا من جهود بنك البحرين والكويت المستمرة لتزويد عملائه بتجربة مصرفية سلسة ومريحة. كما يسعى بنك البحرين والكويت باستمرار ليكون في موقع الريادة في تلبية متطلبات عملائه وتوقعاتهم.