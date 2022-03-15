اخبار الخليج – نجاح النسخه الأولى من معسكر بادل بارك الخاص 

محمد بن مسعود - الدمام - قامت إدارة بادل بارك PADELPARKBH بتنظيم معسكر خاص لتدريب وتطوير مهارات لعبة البادل ما بين 10-13 مارس 2022 بالتعاون مع الاكاديمية الاسبانيةPFISICAPADEL والمدرب الاول السيد انطونيو بارتيلو ANTONIO PORTILLO الذي يمتلك خبرة 20 سنة في مجال تدريب اللعبة.

كانت مدة المعسكر الخاص اربعة ايام متتالية على الفترتين الصباحية والمسائية بمشاركة اكثر من 25 لاعب ولاعبة, تتراوح اعمار المشاركين ما بين 16-45 سنة. تميز المعسكر بتدريبات نوعية واساليب ممتعة مقتبسة من منهج الاكاديمية الاسبانية.

بناءا على الطلب العالي من قبل اللاعبين, ستنظم إدارة نادي بادل بارك معسكر خاص من نوعة الثاني المتوقع بعد إجازة عيد الفطر المبارك. تسعى إدارة النادي في تطوير المهارات وتصقيل المواهب التي تدعم الرياضة البحرينية بشكل عام ولعبة البادل بشكل خاص.

يقع نادي بادل بارك في قرية جرافيتي فيليج GRAVITYVILLAGE بالقرب من حلبة البحرين الدولية, وتتميز هذه الوجهه بتنوع الانشطة الرياضية مثل القفز الحر الداخلي, كرة القدم والتسلق.