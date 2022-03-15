المكسيك: قتيلان و18 مصابا في انفجار داخل مطعم ببلدة سياحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

قالت السلطات المحلية إن انفجارا نتج عن تسرب غاز أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين أمس الاثنين داخل مطعم ببلدة سياحية على شاطئ البحر في ولاية كوينتانا رو المكسيكية.

وأفاد بيان نشره المدعي العام في كوينتانا رو على تويتر بأن القتيلين كانا من العاملين في المطعم الكائن بمنطقة بلايا ديل كارمن، وهي مقصد للراغبين في قضاء العطلات.

وقال البيان إن ثمانية من المصابين نقلوا إلى مستشفيات بعد الانفجار خرجوا بالفعل.

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وأضافت السلطات المحلية أن 15 من المصابين كانوا من العاملين في المطعم.