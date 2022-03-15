فرنسا تلغي أغلب قيود كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

ألغت فرنسا أمس الاثنين أغلب القيود التي فُرضت لمكافحة كوفيد-19، بما يشمل إنهاء الإلزام باستخدام الكمامات في أغلب الأماكن العامة، والسماح لمن لم يتلقوا التطعيم بدخول الحانات والمطاعم ودور العرض السينمائي.

تأتي الخطوة قبل أقل من شهر على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وفي وقت عادت فيه أعداد الإصابة بالمرض للارتفاع مجددا، مما أثار تساؤلات بين بعض العلماء بشأن ما إذا كان رفع القيود قد جاء قبل الأوان.

ولم يعد إلزاميا وضع الكمامات في المدارس ومكاتب العمل والمتاجر لكنها لا تزال إلزامية في المستشفيات ووسائل النقل العام.

واعتبارا من الاثنين، لم يعد الناس ملزمين بإظهار ما يثبت تلقيهم لقاحات الوقاية من كوفيد-19 لدخول الحانات والملاهي الليلية والمتاحف والملاعب الرياضية وقطارات المسافات الطويلة.

وكانت قاعدة وجوب إظهار ما يثبت تلقي اللقاح في تلك الأماكن في فرنسا قد تسببت في احتجاجات في الشوارع استمرت لأسابيع عند بداية فرضها.