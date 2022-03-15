محمد بن مسعود - الدمام - بعد استعراضه سيارته الفارهة.. متابعة تهاجم محمد رمضان وهكذا كان رده العنيف عليها

رد الفنان المصري محمد رمضان على إحدى متابعاته والتي انتقدته على”تويتر” قائلة له: “إنزل من برجك العاجي والناس هتحبك أكثر”. وقال رمضان: “في كل برنامج بحكي بداياتي وبقول في الأغاني من تحت الصفر بدأت وبأدي زكاتي الحمد لله.. عايزاني أشحت يا عبير عشان ترتاحي؟!”. وجاء ذلك بعد أن استعرض محمد رمضان صورة جديدة له إلى جانب سيارته الفارهة عبر تويتر أثناء تواجده في دبي. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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