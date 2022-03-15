اخبار الخليج – جمعية علم النفس في الشرق الأوسط (MEPA) تفتتح فرعها في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحت اليوم جمعيةُ علم النفس في الشرق الأوسط (MEPA) فرعها في البحرين في مدينة توبلي. أشرفت على الافتتاح مديرة الفرع الدكتورة مريم العمادي، الأخصائية في علم النفس، كما ألقت الكلمة الرئيسية الدكتورة سهام الصويغ، الأستاذة في علم النفس التدريسي. ركز الافتتاح على الصحة النفسية للأطفال وتحديدًا على فوائد العلاج باللعب.

اختارت المنظمة التطرّق لصحة الأطفال النفسية ضمن مراسم الافتتاح نظرًا لإيمانها أنّ الأطفال كانوا أكثر المتضررين خلال جائحة COVID19، إذ أنّ الحيرة وعدم الاستقرار اللذين غلّفا الموقف أثّرا على مراحل تطوّر الأطفال.

لاحظ الأخصائيون الممارسون تأخرًا بسيطًا فيما يخص التنشئة الاجتماعية لهؤلاء الأطفال وقدرتهم على التعبير عن مشاعرهم. يستطيع المُعالجون عبر اللعب مساعدة الأطفال في تعلّم سلوكيات مفيدة وفهم عواطفهم والتّعرف بدقة على طريقة لحل الصراعات الداخلية التي تدور في بال الصغار.

يتعلّم الأطفال أيضًا ضبط النفس واحترام الذات والتعبير عن مشاعرهم وحل المشاكل، كما يطورون مهاراتهم في التواصل ويُغيّرون تدريجيًا من السلوكيات الخاطئة.

تُعدّ الدكتورة سهام الصويغ خبيرة في هذا المجال وستساهم خبرتها ومعرفتها في إغناء الممارسين الأخصائيين إضافة إلى توجيه المعلمين وأولياء الأمور الذين اختاروا الحضور بحثًا عن الإرشاد.

استقبل الحفل كافة العاملين في قطاع الصحة النفسية ومقدمي الرعاية الصحية الرديفة وأعضاء المجتمع. وقد أتيحت الفرصة للحضور للتفاعل والتواصل بعد الكلمة الرئيسية. إذ تمكن الحضور من مشاركة مخاوفهم حيال الأطفال والتحدث عن الصعوبات التي واجهتهم كممارسين أخصائيين في الفترة التي تلت COVID19.

عند سؤالها عن افتتاح فرع الجمعية في البحرين، صرّحت الدكتورة مريم العمادي: «إنّ هدفنا الأول هو الاستمرار في الحديث عن الصحة النفسية. نحتاج إجراء حوارات صريحة بدون خجل وتشجيع الناس على طلب العلاج. ندرك أن العلاج ممكن، ونعلم أنّ الرعاية متوفرة، ومع ذلك، لا زلنا – كمجتمع – ننظر إلى الصحة النفسية على نحوٍ مختلف. علينا التخلص من الإحراج، علينا أن نتحرر من وصمة العار. الكثير من الناس في مملكة البحرين يعانون بصمت ولا أحد يشعر بهم.»

بينما صرّحت الدكتورة أنيشا أبراهام، الأمين المالي لفرع البحرين:» تتضمن أهدافنا على المدى القصير أن نؤمن بيئة مناسبة للقاء الممارسين الأخصائيين وبناء تواصل فعًال بينهم وتقديم الدعم لهم وتشارك الموارد والتشجيع على التعلم واكتساب المزيد من الخبرات. نأمل أن نساهم في الوصول إلى التميز في ممارسة الطب النفسي. كان من الجميل حقًا أن نرى نخبة من علماء النفس مجتمعين في مكان واحد، يتشاركون المعرفة ويتبادلون الخبرة، إنّه أمرٌ نادر الحدوث في البحرين.»

وأكّدت أيضًا أمينة فرع الجمعية في البحرين، السيدة يارا المؤيد: «نأمل أن تصبح جمعية علم النفس في الشرق الأوسط – فرع البحرين ذخرًا لوطننا والمجتمع الذي نعيش فيه».

سيستضيف فرع البحرين لجمعية علم النفس في الشرق الأوسط سلسلة من الفعاليات خلال الأشهر المقبلة، لا ينبغي أن يفوّتها أيّ مهتم في مجال علم النفس ناهيك عن الأخصائيين الممارسين في مجال الصحة النفسية.

نبذة عن MEPA

أسست رئيسة جمعية علم النفس في الشرق الأوسط الدكتور جوان هاندز فروعًا دوليّة للمنظمة في كلّ من الكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان والأردن ولبنان.

تأسست جمعية علم النفس في الشرق الأوسط (MEPA) في نوفمبر 2010 لتوحيد علماء النفس والممارسين المختصين في الصحة النفسية ضمن الشرق الأوسط. تسعى الجمعية لتحقيق عدّة أهدافٍ منها مضافرة جهود علماء النفس وأطباء الصحة النفسية في الشرق الأوسط. كما تهدف لتكون المرجعية الأولى للمجتمع المحلي ضمن الشرق الأوسط وتزيل وصمة العار المرتبطة بممارسة طب النفس الذي لطالما اعتُبر ظاهرةً غربية.

ستؤمن جمعية علم النفس في الشرق الأوسط أنشطة تطويرية احترافية مستمر على صورة ورشات عمل وتدريب ومعلومات عامة للمستفيدين من موارد الصحة النفسية أو مقدمي الرعاية على حدّ سواء.

الجانب الأخير – وربما الأهم – هو بناء مدوّنة أخلاقية لممارسة الصحة النفسية في الشرق الأوسط. استوحت هذه المدونة إلى حدّ كبير من جمعية علم النفس الأمريكية واتفق جميع أعضاء جمعية علم النفس في الشرق الأوسط على ممارسة عملهم وفقًا لهذه المدونة. إذ تصبح الجمعية مرجعية لحماية العامة من الانتهاكات الأخلاقية وتقرر ما إذا شعر العملاء والمراجعون أن سلوك طبيبهم المعالج لا أخلاقي.

تأسست جمعية علم النفس في الشرق الأوسط لتوحيد علماء النفس وأخصائيي الصحة النفسية لتشجيع ودعم الممارسة الممتازة في علم النفس.