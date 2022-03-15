اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس رطب ويكون دافئ خلال  النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله ضباباً خفيفاً أو متقطعاً في بعض المناطق في البداية ويتحول إلى دافئ خلال النهار.
الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة احياناً خلال المساء.
كما حذرت إدارة الارصاد من تدني الرؤية الأفقية.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.
درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية
الرطوبة النسبية العظمى 98% والصغرى 30%
أعلى مد في الساعة 4:19 صباحاً وفي 4:39 مساء وأدنى جزر في الساعة 10:39 مساء وفي الساعة 10:09 صباحاً.
شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:46 صباحاً والغروب عن الساعة 5:46 مساء.
بزوغ القمر في الساعة 3:06 مساء والأفول في الساعة 4:45 صباحاً.
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